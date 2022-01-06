Рекордний експорт: скільки заробила Україна за 2021 рік

6 січня 2022 , 11:18
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Джерело:

фейсбук Юлії Свириденко

Експорт України за підсумками 2021 року досяг рекордної позначки у понад 68 мільярдів доларів. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Рекордний експорт 

Експорт України у 2021 році склав 68,24 мільярда доларів. Зі слів Свириденко такий рівень був у 2011 році та 2012 році, тоді він становив 68,39 мільярда доларів та 68,81 мільярда доларів відповідно. 

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Однак, варто зауважити, що це було з урахуванням тимчасово окупованих нині територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й, частково, Донецької та Луганської областей.

Вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на 19,05 мільярдів доларів,
– відзначила Свириденко.

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Показові цифри 

За 9 місяців 2021 року загальний оборот товарів та послуг становив 111,84 мільярда доларів при позитивному сальдо – 443,25 мільйона  доларів.

За повний 2021 рік обіг товарів становив 141,54 мільярда доларів. Це на 36,71% більше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо!
Експорт товарів у 2020 році зменшився у порівнянні з 2019 роком на 1,7% (862,8 мільйона доларів) й склав 49,2 мільярда доларів. 

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Автор: Дар'я Вереньова