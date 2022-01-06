Рекордний експорт: скільки заробила Україна за 2021 рік

Експорт України за підсумками 2021 року досяг рекордної позначки у понад 68 мільярдів доларів. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Рекордний експорт

Експорт України у 2021 році склав 68,24 мільярда доларів. Зі слів Свириденко такий рівень був у 2011 році та 2012 році, тоді він становив 68,39 мільярда доларів та 68,81 мільярда доларів відповідно.

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Однак, варто зауважити, що це було з урахуванням тимчасово окупованих нині територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й, частково, Донецької та Луганської областей.

Вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на 19,05 мільярдів доларів,

– відзначила Свириденко.

Показові цифри

15 лютого буде оголошений загальний зовнішньоторговельний баланс України (товари та послуги).

За 9 місяців 2021 року загальний оборот товарів та послуг становив 111,84 мільярда доларів при позитивному сальдо – 443,25 мільйона доларів.

За повний 2021 рік обіг товарів становив 141,54 мільярда доларів. Це на 36,71% більше, ніж у 2020 році.

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Експорт товарів у 2020 році зменшився у порівнянні з 2019 роком на 1,7% (862,8 мільйона доларів) й склав 49,2 мільярда доларів.