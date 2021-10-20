Рекордні 86 трильйонів гривень: нардепи подали пропозиції до Держбюджету-2022

До державного бюджету на 2022 рік народні депутати подали 3 284 пропозиції. Комітет за участі Міністерства фінансів та Рахункової палати розглянув усі документи.

Про це під час засідання парламенту заявив голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов. Комітет рекомендував Мінфіну врахувати частково або повністю 1 501 пропозицію, а от 1 783 – відхилили.

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Депутати подали пропозиції до Держбюджету-2022

Арістов пояснив, що певні пропозиції не відповідали вимогам регламенту щодо збалансованості. Водночас деякі документи містять зміни до інших законів, хоча законопроєкт про Держбюджет не може містити подібні положення.

За попередньою оцінкою, для врахування поданих пропозицій необхідно 80 трильйонів гривень,

– додав він.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, депутати подали пропозиції на рекордну суму – понад 86 трильйонів гривень. "Це, по суті, додатково ще 57 бюджетів", – підкреслив він.

Комітет запропонував підтримати 1,5 тисячі правок, збільшивши видатки завдяки збільшенню плану доходів від ПДВ з ввезених товарів на 6,5 мільярда гривень.

Що передбачають пропозиції до бюджету

Заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк розповів, на що комітет пропонує виділити гроші.

1 мільярд гривень піде на заходи з боротьби з COVID-19 у закладах загальної середньої освіти.

1 мільярд – на питну воду.

2,2 мільярда на розвиток аеропортної інфраструктури.

1 мільярд виділять на субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери.

Крім того, 6 мільярдів витратять на субвенцію на соціально-економічний розвиток, забравши цю суму із Державного фонду регіонального розвитку.

Державний бюджет: головне

20 жовтня Рада підтримала бюджет-2022 у першому читанні. Його підтримали 264 нардепи.

У Мінфіні заявили, що підготовка Держбюджету-2022 здійснюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу.

Субвенція – це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету для конкретно визначеної цілі.



Основні положення до Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу