Про це під час засідання парламенту заявив голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов. Комітет рекомендував Мінфіну врахувати частково або повністю 1 501 пропозицію, а от 1 783 – відхилили.

До теми Рада підтримала бюджет-2022 у першому читанні

Депутати подали пропозицій до Держбюджету-2022

Арістов пояснив, що певні пропозиції не відповідали вимогам регламенту щодо збалансованості. Водночас деякі документи містять зміни до інших законів, хоча законопроєкт про Держбюджет не може містити подібні положення.

За попередньою оцінкою, для врахування поданих пропозицій необхідно 80 трильйонів гривень,

– додав він.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, депутати подали пропозиції на рекордну суму – понад 86 трильйонів гривень. "Це, по суті, додатково ще 57 бюджетів", – підкреслив він.

Комітет запропонувати 1,5 тисячі правок, збільшивши видатки завдяки збільшенню плану доходів від ПДВ з ввезених товарів на 6,5 мільярда гривень.

Що передбачають пропозиції до бюджету

Заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк розповів, на що комітет пропонує виділити гроші.

1 мільярд гривень піде на заходи з боротьби з COVID-19 у закладах загальної середньої освіти.

1 мільярд – на питну воду.

2,2 мільярда на розвиток аеропортної інфраструктури.

1 мільярд виділять на субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери.

Крім того, 6 мільярдів витратять на субвенцію на соціально-економічний розвиток, забравши цю суму із Державного фонду регіонального розвитку.

Довідка. Субвенція – це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету для конкретно визначеної цілі.

Державний бюджет: головне

20 жовтня Рада підтримала бюджет-2022 у першому читанні. Його підтримали 264 нардепи.

У Мінфіні заявили, що підготовка Держбюджету-2022 здійснюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу.



Основні положення до Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу