На засіданні уряду Денис Шмигаль заявив, що мовиться про рекордне зростання за останні 10 років. Про це прем'єр заявив 15 вересня.
До теми Як розвиватимуть підприємництво в Україні: плани уряду на 2022 рік
Уряд заявив про зростання економіки
Денис Шмигаль заявив, що проєкт держбюджету в 2022 році передбачає "рекордний за останні 10 років рівень зростання валового внутрішнього продукту близько 4%".
Ба більше, глава Уряду озвучив також основні макроекономічні параметри проєкту Держбюджету на 2022 рік. Зокрема:
- зменшення дефіциту бюджету до 3,5%;
- зменшення державного боргу;
- зростання зарплат;
- стабільний курс гривні;
- зниження інфляції;
- рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.
Коротко про бюджет, який презентував уряд на 2022 рік
- У Кабміні презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік. Його вже передали на розгляд парламенту.
- Зокрема, й визначили курс гривні щодо долара на рівні 28,6 – 28,7 гривні.
- На медичну галузь виділять 193 мільярди гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році); на освіту – 190 мільярдів гривень (на 21 мільярд більше, ніж у 2021 році); на пенсійний фонд – 531 мільярд гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році).
- Окрім того, на оборону скерують 5,95% від ВВП, на культуру – 13,5 мільярда гривень, на спорт – 11,3 мільярда гривень, на будівництво доріг – понад 120 мільярдів гривень.
Які цифри закладені у бюджет-2022 / Інфографіка 24 каналу