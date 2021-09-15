На засіданні уряду Денис Шмигаль заявив, що мовиться про рекордне зростання за останні 10 років. Про це прем'єр заявив 15 вересня.

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Уряд заявив про зростання економіки

Денис Шмигаль заявив, що проєкт держбюджету в 2022 році передбачає "рекордний за останні 10 років рівень зростання валового внутрішнього продукту близько 4%".

Ба більше, глава Уряду озвучив також основні макроекономічні параметри проєкту Держбюджету на 2022 рік. Зокрема:

зменшення дефіциту бюджету до 3,5%;

зменшення державного боргу;

зростання зарплат;

стабільний курс гривні;

зниження інфляції;

рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.

Коротко про бюджет, який презентував уряд на 2022 рік

У Кабміні презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік. Його вже передали на розгляд парламенту.

Зокрема, й визначили курс гривні щодо долара на рівні 28,6 – 28,7 гривні.

На медичну галузь виділять 193 мільярди гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році); на освіту – 190 мільярдів гривень (на 21 мільярд більше, ніж у 2021 році); на пенсійний фонд – 531 мільярд гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році).

Окрім того, на оборону скерують 5,95% від ВВП, на культуру – 13,5 мільярда гривень, на спорт – 11,3 мільярда гривень, на будівництво доріг – понад 120 мільярдів гривень.



Які цифри закладені у бюджет-2022 / Інфографіка 24 каналу