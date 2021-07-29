Чому ціни на газ ростуть

Зростання цін відбувається на фоні нового подорожчання скрапленого природного газу (СПГ) в Азії.

Також у зв’язку з рядом проблем ринку: низьким рівнем запасів в сховищах Європи й падінням поставок СПГ.

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Відмова "Газпрому" прокачки газу через Україну

27 липня 2021 року російська компанія "Газпром" вкотре відмовилася бронювати додаткову переривчасту транзитну потужність через Україну на серпень. Внаслідок цього, частина потужностей української ГТС виявилася незатребуваною.

Аукціон 27 липня 2021 року

Оператор Газотранспортної системи України у вівторок виставляв на аукціон додаткові – переривчасті – транзитні потужності на липень (63,7 мільйона кубометрів на добу), але вони виявилися повністю незатребуваними.

Нагадаємо, що між Україною та російським "Газпромом" діє договір на бронювання українських потужностей в обсязі 109 мільйонів кубометрів на добу. 19 липня компанія забронювала 15 мільйонів кубометрів твердих потужностей.

Детальніше про це "Газпром" знову не забронював додаткові потужності України для транзиту газу

У липні Газпром прокачує через Україну в середньому по 124 мільйонів кубометрів на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Чому відмова "Газпрому" впливає на ціну газу

Сергій Макогон, котрий є директором Оператора ГТС України, на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що відмова "Газпрому" збільшити прокачку газу через Україну є однією з причин зростання цін. Він вважає, що штучно створена монополія російським "Газпромом" не дозволяє іншим гравцям використовувати транзитні потужності української ГТС.

На мою думку, європейський антимонопольний орган повинен звернути увагу на такі дії домінуючого постачальника газу,

– вважає Макогон.

Також є думка, що подібною політикою Росія хоче домогтись якнайшвидшого запуску Північного потоку-2.

До теми Компанія-оператор заявила, що "Північний потік-2" готовий на 99%

Як зростала ціна газу в Європі у липні