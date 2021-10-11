Згідно з підрахунками Державної служби статистики України, ціни у вересні 2021 року за місяць підвищилися на 1,2%. Від початку 2021 року – на 7,5%.

До теми Інфляція шалено зросла у вересні: що подорожчало найбільше

Крім того, від початку року базова інфляція зробла на 5,5%. За місяць – 1,3%.

Що в Україні здорожчало найбільше

За підрахунками Держстату, у вересні найбільше здорожчали яйця. Їх вартість збільшилась аж на 13,6%. Продукти харчування подорожчали на 1,1%. Однак олія, цукор та фрукти навпаки подешевшали.

Значно зросли ціни на освіту – на 13,2%. Також значний приріст показали ціни на одяг та взуття 7,9%.

Зверніть увагу! Алкоголь у вересні 2021 року подорожчав на 0,8%.

Водночас житлово-комунальні послуги та побутова техніка збілишили свою ціну на 0,5%. Натомість єдина категорія, у якій зафіксували зменшення ціни –це транспорт. Його вартість знизилась на 0,6%.

Збільшення цін в Україні: важливе