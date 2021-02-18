Регулятор попередньо схвалив підвищення тарифу на передачу електроенергії з 1 квітня

18 лютого 2021 , 11:45
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Джерело:

УНІАН

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг попередньо схвалила зростання тарифу на передачу електроенергії вже з 1 квітня. Про це мовиться у постанові НКРЕКП щодо держкомпанії "Укренерго". Очікується, що вартість зросте з 293,93 гривні до 316,08 гривні за мегават-годину.

Це не остаточне затвердження тарифів, документ ще має пройти процедуру обговорення.

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Підвищений тариф остаточно ще не затвердили

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк закликає громадськість взяти активну участь в дискусії навколо проєкту. У Нацкомісії готові дослухатись до пропозицій.

Як змінювались тарифи на електроенергію з 1 січня 2021 року:

Ціни на електроенергію в Україні / Інфографіка 24 каналу