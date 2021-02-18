Регулятор попередньо схвалив підвищення тарифу на передачу електроенергії з 1 квітня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг попередньо схвалила зростання тарифу на передачу електроенергії вже з 1 квітня. Про це мовиться у постанові НКРЕКП щодо держкомпанії "Укренерго". Очікується, що вартість зросте з 293,93 гривні до 316,08 гривні за мегават-годину.

Це не остаточне затвердження тарифів, документ ще має пройти процедуру обговорення.

До теми Замінити лампи і вимкнути телевізор з розетки: як платити за електроенергію менше

Підвищений тариф остаточно ще не затвердили

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк закликає громадськість взяти активну участь в дискусії навколо проєкту. У Нацкомісії готові дослухатись до пропозицій.

Як змінювались тарифи на електроенергію з 1 січня 2021 року:

НКРЕКП знищила тариф на передачу електроенергії з 1 січня 2021 року зі 312,76 гривні до 293,93 гривні за мегават-годину.

Парламент скасував пільговий тариф по 90 копійок за перші 100 кіловат енергії.

Уряд запровадив новий тариф 1,68 гривні за кіловат-годину. Діятиме він до 31 березня 2021 року.

за кіловат-годину. Діятиме він до 31 березня 2021 року. Позбавили знижки на електрику жителів 30-кілометрових зон від АЕС.

Також Кабмін ухвалив рішення про часткову компенсацію за подорожчання електроенергії . Це стосується тих українців, які використовують електроенергію для обігріву.

. Це стосується тих українців, які використовують електроенергію для обігріву. Мінсоцполітики вже перерахувало кошти понад 571 тисячам споживачів.

Ціни на електроенергію в Україні / Інфографіка 24 каналу