Через це зараз основний фокус іде на постійну підтримку безперебійного функціонування фінансової системи. Про це розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко.

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На запитання, чи можна зробити прогноз щодо падіння ВВП, глава НБУ відповів, що це можна буде зробити лише після завершення бойових дій.

Наразі активні бойові дії та масові артобстріли охопили території понад 10 областей, а також частково місто Київ. Разом на ці області та місто Київ припадала понад половина ВВП,

– зазначив Шевченко.

Він додав, що деякі підприємства на цих територіях продовжують працювати. Однак багатьом довелося призупинити свою роботу.

"Порушені взаємозв'язки між регіонами, значної шкоди завдано інфраструктурі, постраждало багато людей. Все це матиме довгострокові наслідки", – наголосив він.

Довідка. Валовий внутрішній продукт або ВВП – простими словами це загальна грошова вартість товарів, які вироблені на території країни, та їх ціль – не складування чи обмін, а продаж.

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