Регіонам Росії бракує грошей, щоб погасити кредити

У Росії хочуть, аби мінфін мав можливість виділити регіонам гроші на погашення боргів. Також їм хочуть надати відтермінування за реструктурованими бюджетними кредитами.

Про те, що регіонам у державі-агресорці не вистачає грошей платити за кредитами, повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Регіони у Росії не можуть платити за кредитами

У російську держдуму внесли законопроєкт, який дає мінфіну можливість виділити регіонам гроші на погашення боргів за облігаціями та банківськими кредитами. Крім того, документ надає відтермінування за реструктурованими бюджетними кредитами.

Є інформація, що виділити планують 255 мільярдів рублів (за ставкою 0,1% річних). Цю суму хочуть розподілити на 78 регіонів з 85, які потрапляють під критерії законопроєкту.

За інформацією мінфіну, загальний обсяг держборгу регіонів на 1 березня 2022 року становив 2,474 трильйона рублів.

Росія втратила майже 40 мільярдів доларів резервів

Економіка держави-агресорки виявилася неготовою до довготермінової війни.

Російський центробанк поскаржився, що його золотовалютні резерви скоротилися на 38,8 мільярда доларів за місяць (з 18 лютого до 25 березня). Тепер вони становлять 604,4 мільярда доларів.

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