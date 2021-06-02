Референдум не потрібен, – радник Шмигаля про спробу зірвати запуск ринку землі

В Україні немає жодних підстав для проведення референдуму щодо заборони земельної реформи. Запуск ринку землі – це питання виключно до українських землевласників, які з липня 2021 року матимуть повне право розпоряджатися своїм активом.

До того ж міжнародні партнери повністю підтримують таку ініціативу. Таку думку висловив радник прем'єр-міністра Дмитро Ливч.

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Він розповів, що проводилося опитування серед українських землевласників. Їм поставили питання: "Чи хочете ви розпоряджатися своїм активом або отримати таке право".

92% тих, хто брали участь, сказали, що хочуть отримати таке право. Більше не мовиться ні про що. З 1 липня українські землевласники це отримають, – наголосив радник Дениса Шмигаля.

Він пригадав, що у 2018 році Європейський суд з прав людини прийняв рішення про те, що права і свободи українських землевласників були обмежені мораторієм. Відтак ринок землі в Україні має бути створено.

"Ми вже розуміємо, що підтримка наших іноземних партнерів в реалізації земельної реформ безперечно є", – підкреслив Дмитро Ливч.

У 2021 році нарешті ставимо крапку, – Ливч про запуск ринку землі

За його словами, у 2021 році Україна ставить крапку щодо великих дискусій стосовно міфів і стереотипів земельної реформи. З липня 7 мільйонів українців, які отримали у свою власність землю сільськогосподарського призначення після розпаювання, ще у 1990-х роках, нарешті зможуть нею розпоряджатися.

Радник прем'єра зауважив, це дозволить збільшити вартість їхнього активу, реалізувати повноцінно свої права власності. Кожен українець отримає право:

продати свою землю;

здати в оренду за ринковою ціною;

обробляти її, якщо буде таке рішення українських землевласників.

Дмитро Ливч прокоментував запуск ринку землі: відео



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