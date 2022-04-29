Та чи є у банках валюта для продажу, 24 канал розпитав в Анни Золотько, директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

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Чи реально придбати долари

За словами Анни Золотько, зараз банки та фінустанови продають готівкову валюту, і її реально купити, але лише ту, яку перед тим банк викупив в населення. Йдеться про загальні накопичені обсяги, а не про денний оборот.

Придбати валюту цілком реально, хоча, враховуючи обмеження, не можна однозначно стверджувати, що це вдасться зробити будь-якої миті у першому ж відділення банку, що трапиться. Адже придбати можна лише ту валюту, яку раніше інші люди продали банку. Якщо в касі є залишки купленої іноземної готівкової валюти – її продадуть. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Банкірка додає, що банкам та фінустановам невигідно тримати залишки валюти "про запас", адже її купівля та продаж – це заробіток для них. Тож знайти валюту в банках за прийнятним курсом – можливо, але, ймовірно, доведеться пошукати.

Валютні обмеження від НБУ

Основна причина, чому не у всіх банківських касах вдасться знайти долари чи іншу валюту – в цінових обмеженнях. З 14 квітня НБУ дозволив продавати населенню валюту, але за певним курсом:

Курс купівлі не може бути нижчим, ніж офіційний курс НБУ. Тобто долари банки купляють мінімум за 29,25 гривні .

. Курс продажу не може перевищувати офіційний більш ніж на 10%. Таким чином банки мають продавати долари максимум за 33,18 гривні за долар.

Але ці курси доволі відрізняються від курсів на сірому та чорному ринках, тож через це є дефіцит валюти у банківських касах.

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