Реальний ВВП України зріс на понад 5% у ІІ кварталі, – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт України збільшився у II кварталі на 5,4% відносно II кварталу торік. Однак у порівнянні з I кварталом 2021 року він скоротився.

Відносно I кварталу цього року ВВП скоротився на 0,8%. Це відбулося з урахуванням сезонного фактора.

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Причини зростання ВВП

Зростання демонструють всі види економічної діяльності, окрім сільського господарства. Ці фактори дозволять компенсувати відставання в економічному розвитку та утримувати до кінця року позитивний тренд,

– наголосив міністр економіки Олексій Любченко.

За розрахунками Мінекономіки, обсяг ВВП у першому півріччі 2021 року збільшився на 1,7% проти першої половини 2020 року. Основними чинниками зростання ВВП стало:

поступове відновлення та оптимістичні бізнес-настрої через пом'якшення карантинних обмежень;

високий споживчий попит населення, зокрема стимульований зростанням мінімальної зарплати.

Ще один чинником стала сприятлива кон'юнктура на зовнішніх сировинних ринках, що сприяло вищим обсягам експорту товарів та послуг. Наприклад, у II кварталі 2021 року у річному вимірі зріс: