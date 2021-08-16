Відносно I кварталу цього року ВВП скоротився на 0,8%. Це відбулося з урахуванням сезонного фактора.
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Причини зростання ВВП
Зростання демонструють всі види економічної діяльності, окрім сільського господарства. Ці фактори дозволять компенсувати відставання в економічному розвитку та утримувати до кінця року позитивний тренд,
– наголосив міністр економіки Олексій Любченко.
За розрахунками Мінекономіки, обсяг ВВП у першому півріччі 2021 року збільшився на 1,7% проти першої половини 2020 року. Основними чинниками зростання ВВП стало:
- поступове відновлення та оптимістичні бізнес-настрої через пом'якшення карантинних обмежень;
- високий споживчий попит населення, зокрема стимульований зростанням мінімальної зарплати.
Ще один чинником стала сприятлива кон'юнктура на зовнішніх сировинних ринках, що сприяло вищим обсягам експорту товарів та послуг. Наприклад, у II кварталі 2021 року у річному вимірі зріс:
- індекс цін на базові метали – на 68,3%,
- світові ціни на залізну руду – у 2,1 раза,
- на добрива – на 64,8%,
- на пшеницю – на 30,9 %.