"Єврокомісія готова запропонувати екстрені заходи у разі такого зростання цін, яке поставить під удар нашу економічну та соціальну життєстійкість", – заявила Сімсон.

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Також Сімсон зауважила, що Брюссель працює "над короткостроковими та середньостроковими заходами" для впливу на ціни. Ба більше, з її слів, Єврокомісія працює і над заходами на випадок перебоїв у постачанні газу до Європи.

Якщо говорити про газовий ринок, то ЗПГ має відіграти ключову роль при заміщенні постачань трубопроводами. Тому Єврокомісія контактує не лише з власниками "альтернативних" газопроводів, а й з постачальниками ЗПГ, щоб розглянути всі можливості додаткових постачань. Ті з наших партнерів, яким ми довіряємо, висловлюють готовність допомогти,

– додала членкиня Єврокомісії.

Рекордне зростання газу та нафти

Ціна газу в Європі ранком 2 лютого 2022 року сягнула рекордних 2 260 доларів за тисячу кубометрів.

Барель нафти марки Brent 2 лютого вартував 111,65 долара, а WTI – 110,36 долара.

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