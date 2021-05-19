Асоціація рітейлерів розкритикувала план НБУ по зниженню комісії інтерчейндж

Асоціація рітейлерів України (RAU) у спільній заяві розкритикувала план платіжних систем та НБУ по зниженню комісії інтерчейндж. Оскільки, вважає, що підписаний 18 квітня поточного року Меморандум не враховує інтереси рітейлу.
Заява Асоціації рітейлерів
Запропоновані у Меморандумі, який підписав НБУ з міжнародними платіжними системами Visa та Mastercard, граничні розміри комісії за інтерчейндж перевищують європейські ставки втричі, наголосили в Асоціації.
Важливо Visa та Mastercard знизять міжбанківські комісії: про що домовився НБУ з платіжними системами
RAU заявляє про послідовність у своїй позиції щодо цього питання й надалі наполягає на необхідності законодавчого врегулювання граничного розміру комісії інтерчейндж та його поступового зниження до рівня, передбаченого Регламентом 2015/751 ЄС: 0,2% – для дебетових карток, 0,3% – для кредитних карток,
– йдеться у заяві Асоціації рітейлерів України.
Наголосили в RAU й, що підписаний меморандум переносить фокус дискусії з законодавчого обмеження у площину домовленостей, які в майбутньому можуть не виконуватись фінансовими установами.
Також звернули увагу у заяві на те, що з листопада 2020 року більше десятка бізнес-асоціацій, які представляють інтереси понад 300 тисяч роботодавців, від малих до середніх та великих, надіслали листи представникам влади, в яких публічно заявили про підтримку законопроєктів, покликаних зменшити тарифи на інтерчейндж та загальну комісію за еквайринг.
Що таке еквайрингЕквайринг – це послуга, за допомогою якої споживачі можуть оплачувати товар чи послугу карткою, смартфоном або іншим електронним платіжним засобом у самому закладі.
У якості розумного компромісу у квітні 2021 року рітейлерами було запропоновано поступове зменшення комісії інтерчейндж протягом трьох років до рівня, закріпленого чинним законодавством ЄС – 0,2% для дебетових карток, та 0,3% для кредитних карток,
– йдеться у заяві Асоціації рітейлерів України.
Асоціація пропонує встановити наступні граничні розміри комісії інтерчейндж:
- з 01.07.2021 – 1%;
- з 01.07.2022 – 0,75%;
- з 01.07.2023 – 0,5%;
- з 01.07.2023 – 0,2 – 0,3%.
Які граничні розміри комісії інтерчейндж передбачені Меморандумом
- з 01.07.2021 – не більше 1,20%;
- з 01.07.2022 – не більше 1,00%;
- з 01.07.2023 – не більше 0,90%.
Що таке інтерчейнджІнтерчейндж – це спеціальна комісія, яку банк-еквайр платить із кожної операції банку-емітенту платіжного засобу. Фактично, банк, який встановив термінал, "ділиться" частиною отриманого доходу з банком, який випустив вашу картку для оплати.
Короткий перебіг подій
- 18 травня 2021 року стало відомо, що платіжні системи Visa та Mastercard знизять розмір міжбанківської комісії та працюватимуть з НБУ над посиленням конкуренції на платіжному ринку України, у рамках відповідного меморандуму.
- 15 квітня 2021 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав справи проти державних ПриватБанку та Ощадбанку за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу. Оскільки АМКУ вважав, що банки встановлювали завищені комісії за послуги еквайрингу.
- 22 березня 2021 року НБУ також наголосив у своїй офіційній заяві, що розмір комісії інтерчейндж має регулюватися виключно ринковими методами.
- 20 березня 2021 року голова НБУ Кирило Шевченко розповів, що він проти встановлення граничного розміру міжбанківської комісії, оскільки це негативно вплине на безготівковий ринок в Україні.