Заява Асоціації рітейлерів

Запропоновані у Меморандумі, який підписав НБУ з міжнародними платіжними системами Visa та Mastercard, граничні розміри комісії за інтерчейндж перевищують європейські ставки втричі, наголосили в Асоціації.

Важливо Visa та Mastercard знизять міжбанківські комісії: про що домовився НБУ з платіжними системами

RAU заявляє про послідовність у своїй позиції щодо цього питання й надалі наполягає на необхідності законодавчого врегулювання граничного розміру комісії інтерчейндж та його поступового зниження до рівня, передбаченого Регламентом 2015/751 ЄС: 0,2% – для дебетових карток, 0,3% – для кредитних карток,

– йдеться у заяві Асоціації рітейлерів України.

Наголосили в RAU й, що підписаний меморандум переносить фокус дискусії з законодавчого обмеження у площину домовленостей, які в майбутньому можуть не виконуватись фінансовими установами.

Також звернули увагу у заяві на те, що з листопада 2020 року більше десятка бізнес-асоціацій, які представляють інтереси понад 300 тисяч роботодавців, від малих до середніх та великих, надіслали листи представникам влади, в яких публічно заявили про підтримку законопроєктів, покликаних зменшити тарифи на інтерчейндж та загальну комісію за еквайринг.

Що таке е квайринг Еквайринг – це послуга, за допомогою якої споживачі можуть оплачувати товар чи послугу карткою, смартфоном або іншим електронним платіжним засобом у самому закладі.

У якості розумного компромісу у квітні 2021 року рітейлерами було запропоновано поступове зменшення комісії інтерчейндж протягом трьох років до рівня, закріпленого чинним законодавством ЄС – 0,2% для дебетових карток, та 0,3% для кредитних карток,

– йдеться у заяві Асоціації рітейлерів України.

Асоціація пропонує встановити наступні граничні розміри комісії інтерчейндж:

з 01.07.2021 – 1%;

з 01.07.2022 – 0,75%;

з 01.07.2023 – 0,5%;

з 01.07.2023 – 0,2 – 0,3%.

Які граничні розміри комісії інтерчейндж передбачені Меморандумом

з 01.07.2021 – не більше 1,20%;

з 01.07.2022 – не більше 1,00%;

з 01.07.2023 – не більше 0,90%.

Що таке інтерчейндж Інтерчейндж – це спеціальна комісія, яку банк-еквайр платить із кожної операції банку-емітенту платіжного засобу. Фактично, банк, який встановив термінал, "ділиться" частиною отриманого доходу з банком, який випустив вашу картку для оплати.

Короткий перебіг подій