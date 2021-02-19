Відкрити банківський рахунок для ФОПа – насправді легко та швидко. Крім того, можна отримати безліч переваг: від дешевих кредитів до індивідуальних менеджерів.

В Україні кожен дев’ятий – ФОП. У 2020 році до лав фізичних осіб-підприємців приєдналися ще майже 94 тисячі українців і загалом їх кількість сягнула 1,88 мільйона за даними Держстату.

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Тож Економіка 24 розпитала директорку Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Юлію Соколову про те, як відкрити рахунок, у скільки це обійдеться насправді та які переваги для підприємців.

Відкриття рахунку

Відкрити ФОПівський рахунок в Ідея Банку можна безкоштовно. Щобільше, протягом перших двох місяців обслуговування рахунку також безплатне.

Обравши тарифний пакет, потрібно залишити заявку на сайті банку. Протягом короткого часу з вами зв’яжеться менеджер та проконсультує щодо обраного тарифу або ж порадить інший. Завершити відкриття рахунку потрібно, відвідавши найближче відділення банку. Там ви надасте документи (паспорт та ІПН), підпишете договір та отримаєте картку.

Переваги рахунку ФОПа

Зручна картка

Відкривши рахунок в Ідея Банку, ви отримуєте безконтактну бізнес-картку для здійснення розрахунків. Її випуск та обслуговування також безплатні. Комісія зі зняття готівки по Бізнес-картці – 0,8%. Деталі по банківській картці за посиланням.



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Дешеві кредити

З рахунком ФОПа для вас відкритий доступ до кредиту на суму до 500 тисяч гривень терміном до 36 місяців. Жодних поручителів та застав. Рішення щодо кредиту для розвитку вашого бізнесу приймають протягом 1 години. Щомісячна комісія по кредиту – 2,2%, а прихованих платежів та комісій – немає. Щоб отримати кредит, достатньо заповнити заявку на сайті банку.

Індивідуальний менеджер

У фізичних осіб-підприємців є індивідуальний менеджер із відділення банку. Він завжди готовий допомогти та надати консультацію щодо будь-яких питань, які виникають у підприємців. Це й управління рахунком, і ведення платежів, і робота з "Клієнт-банком".

Цілодобова підтримка

Також цілодобово працює колл-центр. Детальніше про послуги для підприємців ви можете дізнатися, звернувшись в колл-центр банку за телефоном: 0 800 50 10 40 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України).

Корисно На що звернути увагу, коли берете кредит

Система "Клієнт-банк"

За допомогою системи "Клієнт-банк", Ідея Банк забезпечує легкість та простоту тим підприємцям, які здійснюють валютні операції. Зауважте, що користування системою "Клієнт-банк" безкоштовне.