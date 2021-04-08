Рахунки будь-яких боржників зможуть арештовувати автоматично: Мін'юст дозволив

Джерело:Наказ Мін'юсту
Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників. Тепер це загрожує будь-яким боржникам, наприклад, неплатникам аліментів.
Мін'юст видав відповідний наказ 23 березня. Арештувати рахунки зможуть через борги зі сплати тіла кредиту або відсотків, аліментів або несплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.
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Наказ Мін'юсту мають реалізувати протягом 3 місяців. Зауважимо, раніше державні виконавці отримали допуск до інформації про номери банківських рахунків боржників та залишок грошей.Зверніть увагу! Станом на початок лютого у реєстрі боржників України перебували понад 2 мільйони людей. Протягом 2020 року їх кількість збільшилась на 300 тисяч.