Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників. Тепер це загрожує будь-яким боржникам, наприклад, неплатникам аліментів.

Мін'юст видав відповідний наказ 23 березня. Арештувати рахунки зможуть через борги зі сплати тіла кредиту або відсотків, аліментів або несплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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Арешт рахунків боржників: який алгоритм

Державний чи приватний виконавець в автоматизованій системі виконавчого провадження має створити та надіслати до банків вимогу, аби отримати інформації щодо рахунків боржника. Банки протягом години після отримання вимоги повинні надіслати виконавцю відповідні дані. Виконавець в цій же системі має скерувати до банків постанову про арешт грошей. Відтак банки зобов'язані арештувати рахунки боржника. Потім вони мають повідомити про це виконавця. Якщо ж гроші на рахунках є, виконавець знову має надіслати до банків вимогу стосовно їх примусового списання. Після цього банки спишуть гроші та перерахують їх на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. Відтак ці гроші потраплять до стягувачів.

Наказ Мін'юсту мають реалізувати протягом 3 місяців. Зауважимо, раніше державні виконавці отримали допуск до інформації про номери банківських рахунків боржників та залишок грошей.

Зверніть увагу! Станом на початок лютого у реєстрі боржників України перебували понад 2 мільйони людей. Протягом 2020 року їх кількість збільшилась на 300 тисяч.