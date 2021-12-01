У Раду внесли оновлений законопроєкт про Держбюджет-2022: якими є зміни

Уряд вніс до Верховної Ради доопрацьований проєкт бюджету країни на 2022 рік. У ньому затвердили низку правок, запропонованих нардепами.

Уряд в оновленому проєкті погодив збільшення видатків для низки різних сфер діяльності. Оновлений проєкт внесли до парламенту 1 грудня.

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Які поправки врахували

Серед врахованих Кабміном поправок – субвенція місцевим бюджетам на реалізацію освітніх програм та пожежної безпеки в школах та будівництва їдалень. Також уряд схвалив поправки, які стосуються збільшення доходів з митниці з податків на ввезення товарів.

Кабмін схвалив виділення 1 мільйона гривень на проєкт "Питна вода України" та передав фінанси, виділені на сферу енергетики відповідному міністерству. Серед врахованих поправок – рентна плата за користування родовищами природних копалин, акцизи та податок на прибуток підприємств.

У оновленому проєкті бюджету передбачене виділення мільйона гривень на програми для закладів медичної освіти та додаткових коштів на підвищення зарплати медичним працівникам. Також уряд вирішив урахувати пропозиції збільшити видатки на реабілітацію дітей з інвалідністю.

Збільшені видатки

Також в оновленому проєкті передбачене збільшення видатків на:

природоохоронну сферу, зокрема на охорону лісів.

керівництво та управління у сферах морського й річкового транспорту та туризму;

реалізацію інфраструктурних проєктів;

здійснення контролю з питань безпеки в транспорті;

будівництво доріг Полтава – Олександрія та кільцевої навколо Києва;

підготовку кадрів сфери культури і мистецтва;

проведення Міжнародного фестивалю мистецтв "Карпатський простір".

підтримку видавничої справи та популяризацію українських книг;

наукову діяльність НАН України;

Однак уряд також і відхилив низку запропонованих нардепами поправок або вирішив доцільнішим залишити їх у попередній редакції.