Сподіваємося на транш у 700 мільйонів доларів, – радник Зеленського про перемовини з МВФ

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей по антикорупційних питаннях. Уряд сподівається до кінця 2021 року отримати транш у 700 мільйонів доларів.

Про це повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко. За його словами, триває процес консультацій з МВФ. Є декілька векторів перемовин: Нацбанк, Міністерства фінансів, юстиції, економіки та енергетики, Кабінет міністрів України.

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Під час поїздки у Вашингтон, міністр фінансів України Сергій Марченко поінформував МВФ про наявний прогрес після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Депутати Верховної Ради прийняли більшість законодавчих актів, які потрібні, щоб відновити співпрацю України з МВФ.

Маємо дуже велику ймовірність, що буде підписана робоча угода з МВФ. Це розблокує наше фінансування щонайменше по першому траншу на 700 мільйонів доларів,

– заявив Устенко.

Коли підпишуть угоду

Підписання попередньої угоди між МВФ та Мінфіном очікують наприкінці липня або на початку серпня 2021 року. Українське питання винесуть на засідання Ради директорів. До цього моменту потрібно встигнути з виконанням усіх умов угоди, щоб залишитися в програмі та отримати решту фінансування.

Раніше мовилося про "буксування" уряду в прийнятті антикорупційних законодавчих актів та проведення судової реформи. Зараз ці законопроєкти перебувають на розгляді або вже прийняті. Устенко підкреслив, що мовилося і про підвищення рівня незалежності НБУ, формування бюджету на 2022 рік та макроекономічні показники на 2022 – 2023 роки.

Є позитивна статистика темпів економічного зростання у травні та червні, очікуємо високий рівень загалом у 2021 році,

– додав радник президента.

Важливість антикорупційного законодавства

Прийняття антикорупційного законодавства важливе для довгострокових перспектив економічного зростання в Україні. Воно неможливе без залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Інвестиційна діяльність не розвивається в країнах із неякісною судовою системою, недостатньо захищеними правами власності та з високим рівнем корупції.

Устенко наголосив, що Україна активно рухається в напрямку розблокування фінансування зі сторони МВФ. Для України у них зарезервовано 5 мільярдів доларів, з яких досі вдалося отримати лише 2 мільярди.

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Щодо державного корпоративного управління в Україні, радник президента рекомендує чітко прописати й встановити систему так званих KPI для державних компаній з наглядовими радами. Після цього – розробити механізм мотивації для кожної ланки, включаючи наглядові ради й вище керівництво компанії. Ці питання представники України активно обговорювали під час зустрічі з МВФ.

Після цього договору вартість кредитування України буде різко зменшена. МВФ дасть можливість більш ефективно проводити торгову політику та економити мільярди гривень,

– резюмував Устенко.

Устенко про транш у 700 мільйонів доларів від МВФ для України: дивіться відео