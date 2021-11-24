Радник Зеленського пояснив, навіщо Україна бере гроші в борг

МВФ погодив черговий транш для України на майже 700 мільйонів доларів. Кошти беруть у борг, коли є дефіцит державного бюджету.

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він пояснив, наразі Україна бере на зовнішніх площадках гроші у борг на приблизно 6,5%

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Однак отримавши сигнал від Міжнародного валютного фонду, Україна може замінити борги на дешевші – під 6%. При цьому, коли Україна у 2019 році вийшла на міжнародні майданчики, то взяла гроші в борг під 9,8% річних по євро.

Якщо у держави немає дефіциту або він дуже незначний, це означає, що країна не виходить на міжнародні майданчики не бере кошти у борг,

– наголосив Устенко.

Вплив пандемії на світу економіку

Водночас він пояснив що пандемія COVID-19 утворила так звану нову економічну історію. Світова економіка у 2020 році продемонструвала значне падіння. Наприклад в Іспанії така криза була вперше.

При цьому лише 3 країни – Китай, Туреччина та Єгипет – показали зростання своєї економіки у 2020 році. Втім якби економіка Китаю не зросла на 2,5%, то просідання економіки у всьому світі було б не настільки глибоким.

Гроші для України: останні новини

23 листопада стало відомо, що Україна таки отримає майже 700 мільйонів доларів від МВФ.

Гроші витратять на підтримку фінансової системи, макроекономічну стабільність та боротьбу з наслідками коронавірусу.

Денис Шмигаль переконаний, що Україна отримає гроші, адже підтвердила свій статус надійного партнера.

Повне інтерв'ю Олега Устенка в програмі "Перші особи" дивіться 24 листопада о 16:00 на 24 каналі.