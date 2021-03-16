У Раді пропонують ввести новий вид пенсій "за особливі заслуги"

Джерело:Верховна Рада
Комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді розглянути законопроєкт №3002а. Він передбачає встановлення пенсій "за особливі заслуги".
Таку пенсію пропонують призначити кільком категоріям людей. Про це доповів перший заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк.
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За словами Цимбалюка, у документі оминають увагою особи, які за роки незалежності України зробили вагомий особистий внесок у різних сферах життєдіяльності. А також ті, що мають заслуги перед народом у становленні країни як демократичної держави, сприяли забезпеченню прав і свобод громадян, розвитку демократії. Тому їм також пропонують призначити особливу пенсію.
Нардепи погодилися із ініціативою. Однак наразі невідомо якою саме буде сума виплати і чи буде вона довічною чи одноразовою.
Крім того, вони планують напрацювати механізм позбавлення нагороди, який наразі відсутній. Мовиться про наявність кримінальної справи.
Під час обговорення члени комітету підтримали законопроєкт та вирішили рекомендувати його парламенту.