У Раді пропонують ввести новий вид пенсій "за особливі заслуги"

Комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді розглянути законопроєкт №3002а. Він передбачає встановлення пенсій "за особливі заслуги".

Що передбачає законопроєкт

Таку пенсію пропонують призначити кільком категоріям людей. Про це доповів перший заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк.

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За словами Цимбалюка, у документі оминають увагою особи, які за роки незалежності України зробили вагомий особистий внесок у різних сферах життєдіяльності. А також ті, що мають заслуги перед народом у становленні країни як демократичної держави, сприяли забезпеченню прав і свобод громадян, розвитку демократії. Тому їм також пропонують призначити особливу пенсію.

Кому призначатимуть пенсії "за особливі заслуги"

Людям, які нагороджені Почесною Грамотою Верховної Ради або Грамотою ВРУ.

Нагородженим Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.

Яка сума виплати

Нардепи погодилися із ініціативою. Однак наразі невідомо якою саме буде сума виплати і чи буде вона довічною чи одноразовою.

Крім того, вони планують напрацювати механізм позбавлення нагороди, який наразі відсутній. Мовиться про наявність кримінальної справи.

Під час обговорення члени комітету підтримали законопроєкт та вирішили рекомендувати його парламенту.