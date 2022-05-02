У Раді презентували План економічного відновлення України: назвали 9 принципів

Триває 68 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Важливим аспектом наближення нашої перемоги у цій війні є стійка економічна ситуація.

Так, у Верховній Раді презентували План економічного відновлення України, побудований на 9 принципах. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак на офіційній сторінці у телеграмі пояснив, які пункти містить документ.

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План економічного відновлення України

Зазначається, що документ розробила команда Офісу Президента та уряду. Презентували план у Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради України. Він побудований на таких принципах:

Повний доступ до ринків країн Європейського Союзу та "Великої сімки". Велика Британія та держави-члени ЄС уже заявили про скасування імпортних мит на українські товари. У Верховній Раді очікують на аналогічні дії з боку урядів США, Японії та Канади.

країн Європейського Союзу та "Великої сімки". Велика Британія та держави-члени ЄС уже заявили про скасування імпортних мит на українські товари. У Верховній Раді очікують на аналогічні дії з боку урядів США, Японії та Канади. Отримання Україною статусу кандидата , а згодом і повноправне членство нашої держави у Європейському Союзі.

, а згодом і повноправне членство нашої держави у Європейському Союзі. Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. Стосовно більшості ліцензій та дозволів уже було схвалено декларативний принцип для бізнесу.

Налагодження логістики у західному напрямку – уряд займається розширенням пропускної здатності таких маршрутів. Зокрема, уже є перші результати за цим пунктом – Україна та Польща підписали між собою відповідний меморандум.

– уряд займається розширенням пропускної здатності таких маршрутів. Зокрема, уже є перші результати за цим пунктом – Україна та Польща підписали між собою відповідний меморандум. Перехід від експорту сировини до її переробки у тих галузях, що дають найбільший експортний виторг. Зокрема, йдеться про галузі сільського господарства та металургій, де завдяки переробці вдасться досягнути значного зростання.

у тих галузях, що дають найбільший експортний виторг. Зокрема, йдеться про галузі сільського господарства та металургій, де завдяки переробці вдасться досягнути значного зростання. Розвиток українського оборонно-промислового комплексу . Зазначається, що йдеться не тільки про закупівлю зброї, але й її виробництво, зокрема шляхом трансферу військових технологій.

. Зазначається, що йдеться не тільки про закупівлю зброї, але й її виробництво, зокрема шляхом трансферу військових технологій. Самодостатність в енергетиці шляхом збільшення видобування власного газу та розвитку атомної енергетики всередині України. Підкреслюється, що отримати енергетичну незалежність цілком реально протягом 3 – 5 років.

Дерегуляція – скасування або скорочення державного регулювання у певній галузі суспільних відносин. У цьому випадку – зменшення контролю держави над веденням підприємницької діяльності.Лібералізація – формат зовнішньоекономічної політики, що містить комплекс заходів, спрямованих на сприяння зовнішньоекономічній діяльності, поступове скасування наявних обмежень у зовнішній торгівлі, зниження ставок імпортного та експортного мита тощо.

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Кліматична модернізація . Зокрема, створення нових об'єктів у різних галузях промисловості повинно враховувати принципи "зеленої економіки".

. Зокрема, створення нових об'єктів у різних галузях промисловості повинно враховувати принципи "зеленої економіки". Локалізація у відсотковому співставленні не менше, ніж 60%. У відновленні України будуть залучені українські компанії та виробники. Таке рішення дасть поштовх українській економіці, створить нові робочі місця та пожвавить підприємницьку діяльність всередині країни.

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