Так, у Верховній Раді презентували План економічного відновлення України, побудований на 9 принципах. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак на офіційній сторінці у телеграмі пояснив, які пункти містить документ.
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План економічного відновлення України
Зазначається, що документ розробила команда Офісу Президента та уряду. Презентували план у Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради України. Він побудований на таких принципах:
- Повний доступ до ринків країн Європейського Союзу та Великої сімки. Велика Британія та держави-члени ЄС уже заявили про скасування імпортних мит на українські товари. У Верховній Раді очікують на аналогічні дії з боку урядів США, Японії та Канади.
- Отримання Україною статусу кандидата, а згодом і повноправне членство нашої держави у Європейському Союзі.
- Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. Стосовно більшості ліцензій та дозволів уже було схвалено декларативний принцип для бізнесу.
- Налагодження логістики у західному напрямку – уряд займається розширенням пропускної здатності таких маршрутів. Зокрема, уже є перші результати за цим пунктом – Україна та Польща підписали між собою відповідний меморандум.
- Перехід від експорту сировини до її переробки у тих галузях, що дають найбільший експортний виторг. Зокрема, йдеться про галузі сільського господарства та металургій, де завдяки переробці вдасться досягнути значного зростання.
- Розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Зазначається, що йдеться не тільки про закупівлю зброї, але й її виробництво, зокрема шляхом трансферу військових технологій.
- Самодостатність в енергетиці шляхом збільшення видобування власного газу та розвитку атомної енергетики всередині України. Підкреслюється, що отримати енергетичну незалежність цілком реально протягом 3 – 5 років.
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- Кліматична модернізація. Зокрема, створення нових об'єктів у різних галузях промисловості повинно враховувати принципи "зеленої економіки".
- Локалізація у відсотковому співставленні не менше, ніж 60%. У відновленні України будуть залучені українські компанії та виробники. Таке рішення дасть поштовх українській економіці, створить нові робочі місця та пожвавить підприємницьку діяльність всередині країни.
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