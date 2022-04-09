У Раді Нацбанку відповіли, як швидко зупинити економіку Росії

Низка країн продовжує запроваджувати санкції проти держави-агресорки. Завдяки цьому російська економіка буде відкинута на понад 20 років назад.

Однак варто пам'ятати, що для відповідних обмежень потрібен час. Про це в ефірі 24 каналу сказав член Ради Нацбанку Василь Фурман.

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Економіка Європи впаде лише на 1 – 3%

"Якщо ми хочемо поставити жирну крапку, щоб економіка (Росії – 24 канал) зупинилася, треба вводити ембарго на нафту і газ", – наголосив Фурман.

За ці дні війни з Євросоюзу в їхню (Росії – 24 канал) економіку надійшло понад 40 мільярдів доларів,

– зауважив експерт.

Він пояснив, що поки європейці бояться ембарго і не мають єдності щодо цього питання. Однак, за дослідженнями економістів, якби вони ввели ці обмеження на нафту і газ, то падіння їхньої економіки було б на 1 – 3%.

Європейські економіки за час пандемії COVID-19 впали на 5%.

"Ембарго на нафту і газ дало б сьогодні закінчити набагато швидше війну з перемогою України", – додав економіст.

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