У Нацбанку розповіли, на що Україна витратить транш МВФ

Україна отримає другий транш від Міжнародного валютного фонду за 2021 рік. Гроші зарахують до державного бюджету нашої держави.

Їх використають на низку галузей. Про це в ефірі 24 каналу розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман.

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Він пояснив, згідно із заявами президента України, гроші витратять насамперед:

на підтримку фінансової системи;

на макроекономічну стабільність;

на боротьбу з наслідками коронавірусу.

На мою думку, це правильне рішення,

– відзначив Фурман.

Водночас, за його словами, потрібно використовувати максимум грошей на структурну перебудову економіки України, на економічне зростання, на підтримку малого і середнього бізнесу.

Якщо ми хочемо, щоб економіка України зростала значними темпами, то роль держави, особливо під час пандемії, є визначальною. Василь Фурман Член Ради Національного банку України

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