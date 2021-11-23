У Нацбанку розповіли, на що Україна витратить транш МВФ

23 листопада 2021 , 15:04
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Джерело:

24 канал

Україна отримає другий транш від Міжнародного валютного фонду за 2021 рік. Гроші зарахують до державного бюджету нашої держави.

Їх використають на низку галузей. Про це в ефірі 24 каналу розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман.

До теми Довгоочікуване рішення: МВФ погодив новий транш Україні на 700 мільйонів

Куди розподілять транш МВФ

Він пояснив, згідно із заявами президента України, гроші витратять насамперед:

  • на підтримку фінансової системи;
  • на макроекономічну стабільність;
  • на боротьбу з наслідками коронавірусу.

На мою думку, це правильне рішення,
– відзначив Фурман.

Водночас, за його словами, потрібно використовувати максимум грошей на структурну перебудову економіки України, на економічне зростання, на підтримку малого і середнього бізнесу.

Якщо ми хочемо, щоб економіка України зростала значними темпами, то роль держави, особливо під час пандемії, є визначальною.

Василь Фурман

Член Ради Національного банку України

На що Україна витратить транш МВФ: дивіться відео

Головне про транш Міжнародного валютного фонду

  • Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 700 мільйонів доларів за програмою stand-by. На це відреагував президент Володимир Зеленський.
  • МВФ погодив другий транш після аналізу наших економічних показників. Щоб отримати ці гроші, українська влада зобов'язалася внести зміни до податкової та бюджетної політики, водночас захищати соціально вразливі верстви населення.
  • Україна має забезпечити незалежність Національного банку та знизити інфляцію.
  • Крім того, Київ повинен покращити управління банками, щоб ті могли надавати надійні кредити бізнесу. Також Україна повинна зробити зрушення у боротьбі з корупцією та просуванні судової реформи.
  • Рада МВФ схвалила продовження дії угоди stand-by до кінця червня 2022 року. Це означає, що Україна може отримати ще 2 мільярди доларів за цей період.
Автор: Анастасія Мигидюк