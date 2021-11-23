Їх використають на низку галузей. Про це в ефірі 24 каналу розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман.
До теми Довгоочікуване рішення: МВФ погодив новий транш Україні на 700 мільйонів
Куди розподілять транш МВФ
Він пояснив, згідно із заявами президента України, гроші витратять насамперед:
- на підтримку фінансової системи;
- на макроекономічну стабільність;
- на боротьбу з наслідками коронавірусу.
На мою думку, це правильне рішення,
– відзначив Фурман.
Водночас, за його словами, потрібно використовувати максимум грошей на структурну перебудову економіки України, на економічне зростання, на підтримку малого і середнього бізнесу.
Якщо ми хочемо, щоб економіка України зростала значними темпами, то роль держави, особливо під час пандемії, є визначальною.
На що Україна витратить транш МВФ: дивіться відео
Головне про транш Міжнародного валютного фонду
- Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 700 мільйонів доларів за програмою stand-by. На це відреагував президент Володимир Зеленський.
- МВФ погодив другий транш після аналізу наших економічних показників. Щоб отримати ці гроші, українська влада зобов'язалася внести зміни до податкової та бюджетної політики, водночас захищати соціально вразливі верстви населення.
- Україна має забезпечити незалежність Національного банку та знизити інфляцію.
- Крім того, Київ повинен покращити управління банками, щоб ті могли надавати надійні кредити бізнесу. Також Україна повинна зробити зрушення у боротьбі з корупцією та просуванні судової реформи.
- Рада МВФ схвалила продовження дії угоди stand-by до кінця червня 2022 року. Це означає, що Україна може отримати ще 2 мільярди доларів за цей період.