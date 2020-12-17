У Верховній Раді Україн з'явився проєкт постанови про відставку Сергія Марченка з посади міністра фінансів. Автором постанови став скандальний нардеп Андрій Деркач, якого в США внесли в санкційний список агентів Росії.

Проєкт постанови доступний на сайті Верховної Ради України під №4513.

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До парламенту ця постанова надійшла 17 грудня, але її текст наразі відсутній. На те, що мовиться про відставку голови Міністерства фінансів, говорить назва проєкту постанови.

До слова, Андрій Деркач у парламенті є позафракційним депутатом, а всі рішення схвалюють лише за участі "Слуги народу". Тож схвалення цієї постановки поки виглядає малоймовірною.

Що відомо про Сергія Марченка: