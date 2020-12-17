У Раді зареєстрували постанову про відставку глави Мінфіну Марченка
У Верховній Раді Україн з'явився проєкт постанови про відставку Сергія Марченка з посади міністра фінансів. Автором постанови став скандальний нардеп Андрій Деркач, якого в США внесли в санкційний список агентів Росії.
Проєкт постанови доступний на сайті Верховної Ради України під №4513.
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До парламенту ця постанова надійшла 17 грудня, але її текст наразі відсутній. На те, що мовиться про відставку голови Міністерства фінансів, говорить назва проєкту постанови.
До слова, Андрій Деркач у парламенті є позафракційним депутатом, а всі рішення схвалюють лише за участі "Слуги народу". Тож схвалення цієї постановки поки виглядає малоймовірною.
Що відомо про Сергія Марченка:
- Він працює міністром фінансів України з березня 2020 року.
- За часів прем'єрства Володимира Гройсмана у 2016 – 2018 роках Сергій Марченко був заступником двох глав Мінфіну – Олександра Данилюка й Оксани Маркарової.
- У 2018 – 2019 роках фінансист працював заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка.
- Після цього у 2019 році пішов на парламентські вибори в списку "Української стратегії Гройсмана".
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