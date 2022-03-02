На відповідному рішенні наполягає Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Над законопроєктом вже працюють спільно з Мініекономіки.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Економічний удар по Росії

Санкції міжнародних партнерів України вже завдали серйозного удару по Росії:

В той час як офіційний курс долара в Росії близький до рівня 100 рублів (історичний максимум), готівковий подекуди сягає 250 рублів. І то купити долар навіть за таку ціну – проблемно.

Центробанк не має можливості регулювати ринок та стримувати курс, оскільки його золотовалютні резерви заморожені.

Обвал на фінансових ринках Росії продовжують – в середньому акцій найбільших компаній та банків обвалилися на 98 – 99% з початку нападу на Україну.

Міжнародні компанії масово виходять з російського ринку та бойкотують його. Число таких компаній вже досягло сотню.

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