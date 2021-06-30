Рада змінила процедуру ліквідації банків

В Україні вдосконалять процедуру ліквідації банків. Верховна Рада 30 червня схвалила у другому читанні законопроєкт №4546.

За відповідний закон проголосували 256 нардепів. Раніше фінансовий комітет рекомендував парламентарям схвалити документ.

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Що передбачає законопроєкт

Звільнення від сплати судового збору, державного мита, плати у сфері державної реєстрації;

характеристика механізму повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації;

Закон удосконалює деякі питання про відшкодування шкоди особами, які пов'язані з банком. Так Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зможе укладати договір про добровільне відшкодування такого збитку або мирову угоду. Завдяки закону ФГВФО зможе впливати на повернення активів банків-банкрутів.

Уточнені деякі процедурні аспекти:

виведення неплатоспроможного банку з ринку,

ліквідації банків,

повноваження ФГВФО та його органів,

механізм правового захисту працівників членів адміністративної ради фонду.

Глава податкового комітету Данило Гетманцев раніше казав, що при ліквідації банків Фонд виявив виведених грошей на 120 мільярдів гривень. Крім того, ФГВФО встановив 700 пов'язаних з банками осіб та інших, які можуть бути причетні до порушення.