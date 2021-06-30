За відповідний закон проголосували 256 нардепів. Раніше фінансовий комітет рекомендував парламентарям схвалити документ.
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Що передбачає законопроєкт
- Звільнення від сплати судового збору, державного мита, плати у сфері державної реєстрації;
- характеристика механізму повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації;
Закон удосконалює деякі питання про відшкодування шкоди особами, які пов'язані з банком. Так Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зможе укладати договір про добровільне відшкодування такого збитку або мирову угоду. Завдяки закону ФГВФО зможе впливати на повернення активів банків-банкрутів.
Уточнені деякі процедурні аспекти:
- виведення неплатоспроможного банку з ринку,
- ліквідації банків,
- повноваження ФГВФО та його органів,
- механізм правового захисту працівників членів адміністративної ради фонду.