За відповідний закон проголосували 256 нардепів. Раніше фінансовий комітет рекомендував парламентарям схвалити документ.

Читайте також Україна випереджає Захід за кількістю користувачів інтернет-банкінгом

Що передбачає законопроєкт

  • Звільнення від сплати судового збору, державного мита, плати у сфері державної реєстрації;
  • характеристика механізму повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації;

Закон удосконалює деякі питання про відшкодування шкоди особами, які пов'язані з банком. Так Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зможе укладати договір про добровільне відшкодування такого збитку або мирову угоду. Завдяки закону ФГВФО зможе впливати на повернення активів банків-банкрутів.

Уточнені деякі процедурні аспекти:

  • виведення неплатоспроможного банку з ринку,
  • ліквідації банків,
  • повноваження ФГВФО та його органів,
  • механізм правового захисту працівників членів адміністративної ради фонду.