Відповідне рішення ухвалили народні депутати під час засідання Верховної Ради 9 вересня. Вони проголосували за законопроєкт №5559.

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315 – за. Рішення прийнято!

– підсумував Дмитро Разумком.

Документ вносить зміни до статті 14 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Рада збільшила суму переказів

Тепер фінансовому моніторингу не підлягають суми, які не перевищують 5 000 гривень. Раніше не підлягали суми до 4999 гривень включно.

Таким чином, сума переказів збільшується на 1 гривню.

Закон прийнято у зв'язку з тим, що найчастіше українцям було незручно переводити суму до 4 999 гривень, тому її вирішили округлити,

– наголошується у пояснювальній записці.

Фінансовий моніторинг – це контроль за фінопераціями аби виявити незаконні дії з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення.

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