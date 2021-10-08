Рада збільшила держбюджет на 40 мільярдів: куди спрямують ці кошти

Парламентарі збільшили державний бюджет одразу на 40 мільярдів гривень. Відповідне рішення вони ухвалили на засіданні Верховної Ради 8 жовтня.

Цей закон підтримали 256 депутатів. Додаткові кошти використають одразу у декількох напрямках.

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Загалом законопроєкт №6052 пропонує внести зміни до видаткової частини бюджету, збільшивши її на 39,41 мільярда гривень – з 1,345 трильйона гривень до 1,384 трильйона гривень. Це можливо завдяки прогнозованому перевиконанню плану бюджетних надходжень.

Ці кошти планують спрямувати на:

забезпечення державної соціальної підтримки на оплату житлово-комунальних послуг – 12 мільярдів гривень;

ще 5,7 мільярда гривень покриватимуть дефіцит на виплату грошового забезпечення ЗСУ;

покриватимуть дефіцит на виплату грошового забезпечення ЗСУ; 2 мільярди гривень витратять на оплату пакету послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19;

витратять на оплату пакету послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19; 1 мільярд гривень використають на покриття боргів за заробітною платою перед шахтарями;

використають на покриття боргів за заробітною платою перед шахтарями; а найбільше – 15 мільярдів гривень – передадуть "Укравтодору" на "Велике будівництво".

Бюджет на 2022 рік: головне

Цьогоріч нардепи ухвалили проєкт державного бюджету завчасно. Сталося це наприкінці вересня. Раніше Міністр фінансів Сергій Марченко казав, що бюджет-2022 є реалістичним та збалансованим, "ґрунтується на прогнозі, що передбачає подальше пожвавлення економічної динаміки".

Головні цифри Держбюджету-2022

Уряд під час чергового засідання 15 вересня розглянув проєкт Державного бюджету на 2022 рік. Головні цифри оприлюднив прем'єр Денис Шмигаль. За словами українського прем'єра, основні макроекономічні параметри Держбюджету будуть наступними:

зменшення дефіциту бюджету до 3,5%,

зменшення державного боргу,

зростання зарплат,

стабільний курс гривні,

зниження інфляції,

рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу