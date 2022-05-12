Під час засідання парламенту народні депутати затвердили указ президента України 334 голосами. Про це 12 травня на своїй сторінці у соціальних мережах повідомив Ярослав Железняк.
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Законопроєкт №7371
Законопроєкт №7371 стосовно примусового вилучення об'єктів права власності Росії та її резидентів у середу, 11 травня, вніс до Верховної Ради очільник держави Володимир Зеленський.
Указ президента України, яким введено в дію рішення РНБО про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів, не пізніше шестимісячного терміну після скасування або завершення воєнного стану в Україні підлягає затвердженню Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону,
– мовиться у пояснювальній записці.
Що планують вилучити
Олексій Гончаренко повідомив, що, згідно з указом, станом на 31 березня 2022 року пропонується до вилучення:
- фінансових активів акціонерного товариства "Міжнародний Резервний банк" – 5 825 881 092 гривні;
- фінансових активів публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" – 4 483 313 425 гривні;
- право вимоги боргу публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії" до акціонерного товариства "Міжнародний Резервний банк" – 14 889 686 634 гривні;
- право вимоги боргу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" до публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" – 934 874 265 гривень.
Попереднє вето президента
- Верховна Рада 21 квітня схвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб".
- Відповідний документ передбачав конфіскацію майна Росії на території України та за кордоном. Однак президент цей законопроєкт не підписав, а віддав на доопрацювання.
- В ОП пояснили, що документ не встановлює чітких критеріїв, за якими певну особу можуть віднести до списку тих, на кого поширюються такі обмежувальні заходи.
- Законопроєкт наділяв НАЗК повноваженнями, що виходять за межі компетентності. Мовиться про пошук активів, які підлягають блокуванню, та осіб, що вказанні у рішенні РНБО.
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