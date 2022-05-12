Під час засідання парламенту народні депутати затвердили указ президента України 334 голосами. Про це 12 травня на своїй сторінці у соціальних мережах повідомив Ярослав Железняк.

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Законопроєкт №7371

Законопроєкт №7371 стосовно примусового вилучення об'єктів права власності Росії та її резидентів у середу, 11 травня, вніс до Верховної Ради очільник держави Володимир Зеленський.

Указ президента України, яким введено в дію рішення РНБО про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів, не пізніше шестимісячного терміну після скасування або завершення воєнного стану в Україні підлягає затвердженню Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону,

– мовиться у пояснювальній записці.

Що планують вилучити

Олексій Гончаренко повідомив, що, згідно з указом, станом на 31 березня 2022 року пропонується до вилучення:

фінансових активів акціонерного товариства "Міжнародний Резервний банк" – 5 825 881 092 гривні;

фінансових активів публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" – 4 483 313 425 гривні;

право вимоги боргу публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії" до акціонерного товариства "Міжнародний Резервний банк" – 14 889 686 634 гривні;

право вимоги боргу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" до публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" – 934 874 265 гривень.

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Попереднє вето президента

Верховна Рада 21 квітня схвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб".

Відповідний документ передбачав конфіскацію майна Росії на території України та за кордоном. Однак президент цей законопроєкт не підписав, а віддав на доопрацювання.

В ОП пояснили, що документ не встановлює чітких критеріїв, за якими певну особу можуть віднести до списку тих, на кого поширюються такі обмежувальні заходи.

Законопроєкт наділяв НАЗК повноваженнями, що виходять за межі компетентності. Мовиться про пошук активів, які підлягають блокуванню, та осіб, що вказанні у рішенні РНБО.

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