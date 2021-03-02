Верховна Рада 2 березня проголосувала за законопроєкти №3761 та 3762, які ініціював президент Володимир Зеленський. Зміни у Податковому та Митному кодексах були необхідні для реалізації інвестпроєктів з великими інвестиціями.

Законопроєкт №3761 підтримали 246 нардепів. За №3762 – 256 народних обранців. Цікаво Арабські Емірати будуть інвестувати у видобуток корисних копалин в Україні За які зміни у Податковому кодексі проголосували народні депутати: З 1 січня 2021 року до 1 січня звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезенням інвестором на митну територію України у митному режимі імпорту устаткування для реалізації інвестпроєкту зі значними інвестиціями в рамках виконання спеціального інвестиційного договору.

Устаткування має бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, а його перелік та обсяги визначатимуться урядом України.

Звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток підприємства-інвестора зі значними інвестиціями, який є стороною спеціального інвестиційного договору.

Це можливо після введення в експлуатацію об'єкта реалізації інвестиційного проєкту протягом п'яти послідовних років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору, починаючи з календарного кварталу, визначеного інвестором зі значними інвестиціями у поданій до контролюючого органу заяві про використання відповідного права.

Обов'язкова умова звільнення від податку на прибуток підприємств – виконання інвестором зі значними інвестиціями своїх зобов'язань за спеціальним інвестиційним договором.

Органи місцевого самоврядування зможуть встановлювати ставки земельного податку та орендної плати за землю для таких інвесторів в меншому розмірі, або звільняти від сплати цього податку. Дані з сайту Верховної Ради ​Цікаво Посол ЄС назвав найважливішу перепону для іноземних інвесторів в Україні Зміни у Митному кодексі: Звільнення від оподаткування ввізним митом обладнання, що ввозиться інвестором при реалізації інвестиційного проєкту.

Перелік та обсяги таких товарів затверджує уряд одночасно з укладенням спеціального інвестиційного договору. Дані з сайту Верховної Ради У грудні 2020 року Рада проголосувала за закон про "інвестиційних нянь" Зазначимо, що ще 17 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала так званий закон про "інвестиційних нянь". Автором документа є президент Володимир Зеленський. Глава держави, вносячи законопроєкт до парламенту, наголошував на необхідності стимулювати закордонних інвесторів вкладати кошти в Україну. Закон передбачає значну підтримку, як іноземним, так і українським інвесторам.