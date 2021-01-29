Українці матимуть субсидії на електроенергію: Рада внесла зміни у Держбюджет-2021
Верховна Рада передбачила забезпечення українців субсидіями на електроенергію. Для цього до Державного бюджету на 2021 рік внесли відповідні зміни.
Джерело: 24 канал
Народні депутати схвалили законопроєкт №4672 на засіданні 29 січня. За нього проголосували 310 парламентарів.
Читайте також Менше може бути, більше – ні, – Зеленський про тарифи на тепло й гарячу воду
Чому потрібні ці зміни
- З 1 січня 2021 встановили єдиний тариф на електроенергію та скасували пільгові тарифи, які діяли для окремих категорій споживачів.
- Це означає, що для споживачів, які використовують електроенергію для опалення, а також дитячих будинків ciмейного типу, багатодітних та прийомних сімей значно зростуть платежі за світло.
- Для врегулювання питання Рада внесла зміни Держбюджету-2021. Відповідно до них, передбачена нова бюджетна програма для надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію.
Хто може отримати субсидії
- Люди, які проживають у житлових будинках (зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (в сільській місцевості теж).
- Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж).
- Багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.
Денис Шмигаль у телеграмі зазначив, що на ці субсидії з бюджету передбачать 1,4 мільярда гривень.
До теми Частині українців компенсують подорожчання електроенергії: уряд ухвалив рішення
Поділитися новиною
Вибір редакції