Верховна Рада передбачила забезпечення українців субсидіями на електроенергію. Для цього до Державного бюджету на 2021 рік внесли відповідні зміни.

Джерело: 24 канал

Народні депутати схвалили законопроєкт №4672 на засіданні 29 січня. За нього проголосували 310 парламентарів.

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Чому потрібні ці зміни

З 1 січня 2021 встановили єдиний тариф на електроенергію та скасували пільгові тарифи, які діяли для окремих категорій споживачів.

які діяли для окремих категорій споживачів. Це означає, що для споживачів , які використовують електроенергію для опалення, а також дитячих будинків ciмейного типу, багатодітних та прийомних сімей значно зростуть платежі за світло.

, які використовують електроенергію для опалення, а також дитячих будинків ciмейного типу, багатодітних та прийомних сімей Для врегулювання питання Рада внесла зміни Держбюджету-2021. Відповідно до них, передбачена нова бюджетна програма для надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію.

Хто може отримати субсидії

Люди, які проживають у житлових будинках (зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (в сільській місцевості теж).

(зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (в сільській місцевості теж). Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж).

не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж). Багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Денис Шмигаль у телеграмі зазначив, що на ці субсидії з бюджету передбачать 1,4 мільярда гривень.

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Зверніть увагу! Напередодні парламент прийняв за основу і в цілому проєкт постанови про захист населення через підвищення тарифів на комунальні послуги. Рада рекомендує Кабміну встановити спеціальний тариф на електроенергію за споживання до 100 кіловат на місяць.