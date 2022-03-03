Рада ухвалила закон про відтермінування податкових платежів

Верховна Рада, попри восьмий день війни, провела пленарне засідання. Зокрема народні депутати проголосували за закон відтермінування податкових платежів на 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану.

На сайті Верховної Ради повідомили, що провели засідання 3 березня. На ньому нардепи проголосували за 14 законів на одну постанову.

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Нардепи проголосували за закон про відтермінування податків

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану,

– повідомила Рада.

ФОПи зможуть подати звіти через 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану

Голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснив, що мовиться про особливості оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану.

Зокрема Гетманцев пояснив, які зміни запровадили для ФОПів:

надали можливість подати звіти та інші документи через 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану;

після припинення чи скасування воєнного стану; у період воєнного стану не здійснюватимуться будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітів чи документів звітного характеру;

щодо своєчасності та повноти подання звітів чи документів звітного характеру; звільняються від відповідальності платники у разі неможливості виконання своїх обов'язків;

податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються;

операції з добровільної передачі коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ та підрозділів тероборони, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

Окрім того, враховується у складі витрат у повному обсязі кошти та майно, що передають ЗСУ та іншим підрозділам.

Ба більше, сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб ЗСУ та підрозділів тероборони, не включають до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.

Також продовжили дію ліцензій на виробництво підакцизної продукції.



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