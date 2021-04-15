Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє припинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі

Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт закону "Щодо сертифікації системи передачі". Документом передбачена можливість сертифікувати "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі електроенергії. Він також дозволяє ввести обмеження на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
Голосували за документ на засіданні парламенту 15 квітня. Свої голоси за нього віддали 296 народних депутатів.
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Що передбачає цей законопроєкт
- Впровадження правил, які забезпечують проведення сертифікації за європейськими правилами системного оператора НЕК "Укренерго". Сертифікація є необхідною умовою для синхронізації українською енергосистеми із європейською.
- Спрощення процедур експорту-імпорту електроенергії між Україною та країнами ЄС (проведення скоординованих аукціонів доступу до міждержавних перетинів).
- Вводить обмеження/заборону імпорту електроенергії із Росії та Білорусі (у зв'язку із закінченням опалювального сезону та зростанням запасів вугілля на складах ТЕС).
- Вводить обов'язок генеруючих компаній, які перебувають у комунальній власності, продавати електроенергію лише через конкурентні аукціони.
Що відомо про імпорт електроенергії з Росії й Білорусі