Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє припинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі

18:53

Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт закону "Щодо сертифікації системи передачі". Документом передбачена можливість сертифікувати "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі електроенергії. Він також дозволяє ввести обмеження на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.