Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє припинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі
Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт закону "Щодо сертифікації системи передачі". Документом передбачена можливість сертифікувати "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі електроенергії. Він також дозволяє ввести обмеження на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
Джерело:24 канал
Голосували за документ на засіданні парламенту 15 квітня. Свої голоси за нього віддали 296 народних депутатів.
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Що передбачає цей законопроєкт
- Впровадження правил, які забезпечують проведення сертифікації за європейськими правилами системного оператора НЕК "Укренерго". Сертифікація є необхідною умовою для синхронізації українською енергосистеми із європейською.
- Спрощення процедур експорту-імпорту електроенергії між Україною та країнами ЄС (проведення скоординованих аукціонів доступу до міждержавних перетинів).
- Вводить обмеження/заборону імпорту електроенергії із Росії та Білорусі (у зв'язку із закінченням опалювального сезону та зростанням запасів вугілля на складах ТЕС).
- Вводить обов'язок генеруючих компаній, які перебувають у комунальній власності, продавати електроенергію лише через конкурентні аукціони.
Що відомо про імпорт електроенергії з Росії й Білорусі
- Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з 1 січня 2021 року. Заборона на це діяла з квітня 2020 року. Крім того, 1 – 2 лютого ресурс постачали й з Росії. Це відбувалося протягом кількох годин.
- У першому кварталі 2021 року імпорт електричної енергії з Росії в Україну зріс майже вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, а з Білорусі – у 3,4 раза.
- Раніше в "Укренерго" заявляли, що законних підстав для будь-якого обмеження на Україні операцій з імпорту або експорту електроенергії з цих країн не було.
- У планах України від'єднатися від електромережі з Білоруссю і Російською Федерацією до кінця 2023 року. Українську електромережу хочуть зробити інтегрованою частиною європейської.
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