Рада схвалила закон про критичну інфраструктуру

Верховна Рада на засіданні 16 листопада ухвалила закон про критичну інфраструктуру. Документ передбачає створення спеціального уповноваженого державного органу, який відповідатиме за захист її елементів.

Відповідний законопроєкт підтримали 268 народних обранців. Він передбачає основні засади фінансового контролю захисту та громадського нагляду за об'єктами критичної інфраструктури.

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Захист інфраструктури контролюватиме парламент

Захист об'єктів критичної інфраструктури здійснюватиме спеціальний уповноважений орган, серед основних повноважень якого буде координація міністерств та операторів мереж. Також цей орган відповідатиме за забезпечення стійкості й захисту таких об'єктів.

Незалежну оцінку такому органу даватиме Рахункова палата після проведення аудиту його діяльності. Така процедура відбуватиметься 1 раз на 3 роки.

Фінансувати заходи та роботи із забезпечення захисту інфраструктури будуть з місцевих та державного бюджету, власних коштів суб'єктів господарювання, міжнародної технічної допомоги чи кредитів банку.

Контроль за уповноваженим органом здійснюватиме Верховна Рада.

Критичною інфраструктурою називають підприємства чи установи промисловості, є стратегічно важливими для функціонування економіки і безпеки держави, а виведення їх з ладу матиме серйозний вплив на національну безпеку.