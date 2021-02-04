Рада схвалила закон про фінансовий лізинг: що він передбачає

Верховна Рада 4 лютого ухвалила законопроєкт про фінансовий лізинг. Його прийняли на заміну чинному закону.
Джерело: 24 канал
Ініціативу підтримали 279 нардепів. У парламентському комітеті зазначали, що прийняття закону розширить використання лізингу як альтернативу фінансування довгострокових покупок транспорту, обладнання, техніки та нерухомості.
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Що таке фінансовий лізинг
Лізинг – це вид фінансових послуг, які передбачають оренду або прокат. Тобто підприємницька діяльність, яка передбачає надання за винагороду власного майна у користування комусь іншому.
Переважно лізинг передбачає фінансову вигоду для обох сторін договору.
Що передбачає новий законопроєкт №1111
Зверніть увагу!
- У проєкті визначили єдиний порядок регулювання відносин, пов'язаних з фінансовим лізингом і окремих видів й форм. Встановили вимоги до форми та умов договору фінансового лізингу.
- Надавати послуги фінансового лізингу зможуть лише суб'єкти, які придбали відповідний статус, згідно із законодавством.
- Захист прав лізингоодержувачів встановили на рівні із захистом прав власника щодо володіння і користуванням майном.
- Об'єктом фінансового лізингу може бути будь-яке неспоживче майно, крім земельних ділянок та природних об'єктів.
- Ознакою такого лізингу є передача лізингоодержувачу усіх ризиків та винагороди щодо користування об’єктом.
Рада прийняла
законопроєкт за основу
ще у лютому 2020 року.