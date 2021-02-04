Рада схвалила закон про фінансовий лізинг: що він передбачає

Верховна Рада 4 лютого ухвалила законопроєкт про фінансовий лізинг. Його прийняли на заміну чинному закону.

Джерело: 24 канал

Ініціативу підтримали 279 нардепів. У парламентському комітеті зазначали, що прийняття закону розширить використання лізингу як альтернативу фінансування довгострокових покупок транспорту, обладнання, техніки та нерухомості.

Читайте також У Раді хочуть дати змогу українцям відкликати нардепів: Стефанчук анонсував проєкт