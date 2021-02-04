Рада схвалила закон про фінансовий лізинг: що він передбачає

4 лютого 2021 , 13:08
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Верховна Рада 4 лютого ухвалила законопроєкт про фінансовий лізинг. Його прийняли на заміну чинному закону.

Джерело: 24 канал

Ініціативу підтримали 279 нардепів. У парламентському комітеті зазначали, що прийняття закону розширить використання лізингу як альтернативу фінансування довгострокових покупок транспорту, обладнання, техніки та нерухомості.

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Що таке фінансовий лізинг

Лізинг – це вид фінансових послуг, які передбачають оренду або прокат. Тобто підприємницька діяльність, яка передбачає надання за винагороду власного майна у користування комусь іншому.

Переважно лізинг передбачає фінансову вигоду для обох сторін договору.

Що передбачає новий законопроєкт №1111

  • У проєкті визначили єдиний порядок регулювання відносин, пов'язаних з фінансовим лізингом і окремих видів й форм. Встановили вимоги до форми та умов договору фінансового лізингу.
  • Надавати послуги фінансового лізингу зможуть лише суб'єкти, які придбали відповідний статус, згідно із законодавством.
  • Захист прав лізингоодержувачів встановили на рівні із захистом прав власника щодо володіння і користуванням майном.
  • Об'єктом фінансового лізингу може бути будь-яке неспоживче майно, крім земельних ділянок та природних об'єктів.
  • Ознакою такого лізингу є передача лізингоодержувачу усіх ризиків та винагороди щодо користування об’єктом.
Зверніть увагу! Рада прийняла законопроєкт за основу ще у лютому 2020 року.