Рада схвалила закон про енергоефективність: що він передбачає

Верховна Рада схвалила законопроєкт про енергетичну ефективність. Тепер в Україні з'явиться Національний план дій з енергоефективності.

За законопроєкт №4507 проголосували 282 нардепи. Відповідно до ініціативи, на великих підприємствах раз на 4 роки будуть проводити енергоаудит.

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План дій з енергоефективності

Закон передбачає, що в Україні з'явиться Національний план дій з енергоефективності. У ньому має бути перелік заходів з енергоефективності у виробництві, транспортуванні, передачі, розподілі та споживанні енергії. Крім того, повинні вказати терміни їхнього виконання, джерела та фінансування.

До речі, органи місцевого самоврядування розроблятимуть місцеві енергетичні плани.

Нові правила оренди приміщень для влади

Державні та місцеві органи влади зможуть орендувати чи купувати приміщення в будівлях, де енергоефективність не нижча за мінімальні вимоги.

Винятки можливі для об'єктів культурної спадщини, оренди для реконструкції, купівлі будівель з подальшим продажем й не для власних потреб.

Енергію будуть скорочувати

Встановлюватимуть цільовий показник щорічного скорочення споживання енергії. Він має становити не менш як 0,8% річного обсягу постачання енергії споживачам.