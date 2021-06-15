Рада схвалила податкову амністію: що це означає для українців

Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №5153. За допомогою подачі "нульової декларації" для українців передбачили так звану податкову амністію.

Документ передбачає введення податкової амністії активів з метою детінізації економіки.

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Одноразове добровільне декларування активів: що це таке

Відповідно до законопроєкту, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Збір з одноразового добровільного декларування – одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору.

Скористатися добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, зокрема й самозайняті особи, а також фізособи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об'єктів декларування чи на момент нарахування доходів, коштом яких набуті об'єкти декларування.

Особи, які мають право на добровільне декларування та не скористалися ним, вважаються такими, що повідомили про відсутність у власності станом на дату завершення періоду проведення одноразового добровільного декларування активів, одержаних з доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки та збори.

В одноразовій добровільній декларації можна вказати такі активи

валютні цінності (за винятком коштів у готівковій формі);

цінні папери;

рухоме і нерухоме майно, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва;

частки (паї) у майні юридичних осіб, зареєстрованих (таких, що перебувають) в Україні або за кордоном.

Проведення податкової амністії зумовлено, зокрема, запровадженням в Україні плану протидії ухиленню від оподаткування й системи автоматичного обміну податковою інформацією, що ускладнить виведення грошей в офшори та інші подібні схеми.

Водночас в декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Хто не може бути декларантом

Декларантами не можуть бути особи, які станом на дату початку періоду добровільного декларування є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами та водночас перебувають на повному утриманні інших осіб, держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування.

Такі декларації не можуть подавати особи, які за будь-який період, починаючи з 1 січня 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції, передбачені законом про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Декларантами не можуть бути особи, щодо яких Україна застосувала спеціальні економічні та інші санкції.

Ставки збору з декларування

5% щодо валютних цінностей та активів, розміщених на рахунках у банках в Україні;

9% щодо валютних цінностей, розміщених за кордоном;

2,5% щодо вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 до 20 червня 2022 року.