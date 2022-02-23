Рада схвалила й невідкладно направила Зеленському законопроєкт про додаткові мільярди на оборону

Верховна Рада у середу, 23 лютого, схвалила законопроєкт № 7100 про "бюджет воєнного часу". "За" віддали свої голоси 347 нардепів.

Спікер Руслан Стефанчук відразу підписав законопроєкт. Документ направили Володимиру Зеленському.

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Закон гарантує, що в умовах загострення військової загрози, держава максимально та оперативно використає всі можливості для забезпечення здійснення видатків на національну безпеку і оборону,

– мовиться у повідомленні.

Закон дозволить Кабміну упродовж 3 місяців перерозподіляти гроші на потреби ЗСУ без погодження з Радою.

Уряду достатньо буде погодити видатки з президентом Володимиром Зеленським. Відповідне рішення ухвалили на тлі загострення на Донбасі.

Рада планує передати на оборону мільярди

Верховна Рада планує додатково передати на оборону понад 36 мільярдів гривень. Новину повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Як розподілять гроші:

21 мільярд гривень – на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ та ДССТ,

6,46 мільярда гривень – на озброєння,

1,4 мільярда гривень – на закупівлю пально-мастильних матеріалів,

1,15 мільярда гривень – на сили територіальної оборони,

3,73 мільярда гривень – закупівля засобів індивідуального захисту (100 тисяч комплектів),

1,5 мільярда гривень – на закупівлю послуг з організації харчування (близько 40 тисяч військовослужбовців),

0,21 мільярда гривень – на закупівлю сухих пайків (700 тисяч наборів),

1 мільярд гривень – закупівля предметів речового майна.

РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан

Олексій Данілов заявив, що РНБО просить Верховну Раду ввести надзвичайний стан. Мовиться про всю територію України, окрім Донецької та Луганської областей.

За словами Данілова, ці заходи потрібні, аби в Україні був спокій, щоб працювала економіка.

Окрім того, секретар РНБО наголосив: у разі необхідності миттєво ухвалять воєнний стан.

Брифінг Данілова: дивіться відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Допис Верховної Ради:

Прийнято Закон України про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (№ 7100).

Закон гарантує, що в умовах загострення військової загрози, держава максимально та оперативно використає всі можливості для забезпечення здійснення видатків на національну безпеку і оборону.