Рада проголосувала за закони для отримання нового траншу МВФ: що вони змінять

19 жовтня у Раді проголосували у другому читанні за правки до законів №5850, №5852 та №5853. Вони необхідні для отримання нового траншу від Міжнародного валютного фонду.

Які зміни передбачають закони

Правки за які сьогодні голосували нардепи у Раді вносять зміни до закону котрий стосується НБУ та інших законів. Загалом мета законів №5850 (один з ключових законопроєктів серед цих трьох), №5852 та №5853 – підвищення політичної незалежності НБУ. Також їх ухвалення необхідні для отримання четвертого траншу за переглядом програми stand-by.

До теми Відкриті для нового траншу, – Марченко про досягнення домовленості з МВФ

Про програму Stand-by між Україною та МВФ

Спільну програму на 5 мільярдів доларів сторони затвердили ще 9 червня 2020 року.

Програма спрямована на подолання наслідків пандемії коронавірусу COVID-19. А також – на зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

Українська влада очікує, що у МВФ затвердять відповідну домовленість вже у листопаді 2021 року й продовжать термін дії програми до кінця червня 2022 року.

Законопроєкт №5850

Нагадаємо, що Україна може претендувати на 700 мільйонів доларів від МВФ.Попередня місія МВФ тривала в Україні на початку 2021 року. Тоді результати роботи українського уряду її представники визначили як незадовільні. Програма stand-by має завершитись в грудні 2021 року.

Законопроєкт, який підтримали нардепи більшістю голосів, передбачає зміну повноважень Ради НБУ й обмеження її функціоналу. Зауважимо, що правка була однією з найбільш дискусійних. Тож Рада НБУ не зможе:

здійснювати аналіз впливу грошово-кредитної політики регулятора на соціально-економічний розвиток та надавати пропозиції до зміни цієї політики правлінню НБУ;

надавати оцінку роботи правління НБУ.

Йдеться у законопроєкті й про так званий "Кодекс етики" працівників НБУ та уточнення підстави для звільнення голови НБУ та його заступників. Також передбачаються жорсткіші обмеження до потенційних членів Ради НБУ, ними забороняється ставати:

особам, яких притягали до кримінальної відповідальності,

тим, хто очолював банк, який НБУ визнав неплатоспроможним.

Читайте також Зеленський планує звільнити голову НБУ, Єрмак шукає заміну, – Bloomberg

До інших важливих моментів правок до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" можна віднести такі:

Регулятор отримав право нараховувати відсотки за коштами, які банки тримають на рахунках у НБУ .

. Також удосконалюються процедури з управління золото-валютними резервами України .

. НБУ надаються права відкривати та закривати закордонні представництва .

. У грошово-кредитній політиці законопроєктом пропонується надати регулятору право нараховувати відсотки за коштами, які банки тримають на рахунках у НБУ .

. Удосконалюються процедури з управління золото-валютними резервами України.

Законопроєкт №5852

Фактично він доповнює законопроєкт №5850 та вносить зміни до статті 3 закону "Про публічні закупівлі". Згідно зі змінами з нього виключатимуться закупівлі НБУ послуг юридичного супроводу справ за кордоном. Його ухвалення надає право регулятору проводити закупівлю послуг юристів для спорів в інших країнах без публічних тендерів.

Законопроєкт №5853

Цей законопроєкт вносить зміни до Бюджетного кодексу. Правками пропонується змінити комунікацію НБУ з урядом під час підготовки Бюджетної декларації.

Законопроєктом №5853 пропонується зобов'язати НБУ лише інформувати уряд, президента та парламент про прогнози своїх прибутків. Тож його ухвалення знімає у певному сенсі відповідальність НБУ за невідповідність реальних прибутків закладеним у бюджеті.