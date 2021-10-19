Які зміни передбачають закони
Правки за які сьогодні голосували нардепи у Раді вносять зміни до закону котрий стосується НБУ та інших законів. Загалом мета законів №5850 (один з ключових законопроєктів серед цих трьох), №5852 та №5853 – підвищення політичної незалежності НБУ. Також їх ухвалення необхідні для отримання четвертого траншу за переглядом програми stand-by.
До теми Відкриті для нового траншу, – Марченко про досягнення домовленості з МВФ
Про програму Stand-by між Україною та МВФ
- Спільну програму на 5 мільярдів доларів сторони затвердили ще 9 червня 2020 року.
- Програма спрямована на подолання наслідків пандемії коронавірусу COVID-19. А також – на зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.
- Українська влада очікує, що у МВФ затвердять відповідну домовленість вже у листопаді 2021 року й продовжать термін дії програми до кінця червня 2022 року.
Законопроєкт №5850
Законопроєкт, який підтримали нардепи більшістю голосів, передбачає зміну повноважень Ради НБУ й обмеження її функціоналу. Зауважимо, що правка була однією з найбільш дискусійних. Тож Рада НБУ не зможе:
- здійснювати аналіз впливу грошово-кредитної політики регулятора на соціально-економічний розвиток та надавати пропозиції до зміни цієї політики правлінню НБУ;
- надавати оцінку роботи правління НБУ.
Йдеться у законопроєкті й про так званий "Кодекс етики" працівників НБУ та уточнення підстави для звільнення голови НБУ та його заступників. Також передбачаються жорсткіші обмеження до потенційних членів Ради НБУ, ними забороняється ставати:
- особам, яких притягали до кримінальної відповідальності,
- тим, хто очолював банк, який НБУ визнав неплатоспроможним.
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До інших важливих моментів правок до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" можна віднести такі:
- Регулятор отримав право нараховувати відсотки за коштами, які банки тримають на рахунках у НБУ.
- Також удосконалюються процедури з управління золото-валютними резервами України.
- НБУ надаються права відкривати та закривати закордонні представництва.
- У грошово-кредитній політиці законопроєктом пропонується надати регулятору право нараховувати відсотки за коштами, які банки тримають на рахунках у НБУ.
- Удосконалюються процедури з управління золото-валютними резервами України.
Законопроєкт №5852
Фактично він доповнює законопроєкт №5850 та вносить зміни до статті 3 закону "Про публічні закупівлі". Згідно зі змінами з нього виключатимуться закупівлі НБУ послуг юридичного супроводу справ за кордоном. Його ухвалення надає право регулятору проводити закупівлю послуг юристів для спорів в інших країнах без публічних тендерів.
Законопроєкт №5853
Цей законопроєкт вносить зміни до Бюджетного кодексу. Правками пропонується змінити комунікацію НБУ з урядом під час підготовки Бюджетної декларації.
Законопроєктом №5853 пропонується зобов'язати НБУ лише інформувати уряд, президента та парламент про прогнози своїх прибутків. Тож його ухвалення знімає у певному сенсі відповідальність НБУ за невідповідність реальних прибутків закладеним у бюджеті.