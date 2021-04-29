Рада проголосувала за пільги на електроенергію для жителів 30-кілометрової зони навколо АЕС

Верховна Рада 29 квітня підтримала постанову про повернення пільг на спожиту електроенергію для жителів 30-кілометрової зони навколо АЕС. "За" були 311 народних обранців. Тепер документ направлять до Кабміну.

Люди, які проживають біля атомних електростанцій, сплачуватимуть 70% діючого тарифу на електрику. Про це мовиться у постанові 5382.

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Пільги діють лише для постійних жителів зони навколо АЕС

Ці умови діють лише для постійних мешканців 30-кілометрової зони. Раніше такі пільги були передбачені постановою НКРЕКП. Проте вона втратила чинність ще 6 січня 2021 року.

Як зазначили ініціатори постанови у пояснювальній записці, мета відновлення пільг – захист прав та інтересів людей. Також у такий спосіб хочуть забезпечити економічний баланс між інтересами громадян та держави.

Уряд затвердив тариф на електроенергію до кінця червня

Зазначимо, що напередодні уряд вирішив, яким буде тариф на електроенергію до кінця червня. З 1 травня ціна на електроенергію для людей залишається 1 гривня 68 копійок за кіловат на годину.