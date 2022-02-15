Законопроєкт № 4668 розглядали у Верховній Раді 15 лютого, повідомляє 24 канал. За документ проголосували 352 народні обранці.

До теми Понад 10 мільйонів українців з 1 березня отримають підвищені пенсії, – Лазебна

Щорічна індексація пенсій відбуватиметься 1 березня

Тепер визначена дата шорічної індексації пенсій – це 1 березня. Також щороку виплати перераховуватимуть військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах.

Інші важливі положення ухваленого закону:

призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;

призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

збільшити віковий поріг визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років;

встановити, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років;

усунути різницю в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка наразі в деяких випадках відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до чи після 2004 року).

Зазначимо, що раніше у Мінсоцполітики заявляли, що з 1 березня для понад 10 мільйонів українців зростуть соціальні виплати. Підвищення має сягнути 14%. На такий крок в уряді вирішили піти через зростання споживчих цін у 2021 році.

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Які зміни чекають на пенсії у 2022 році: