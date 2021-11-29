Рада планує цього тижня остаточно затвердити Держбюджет

Верховна Рада цього тижня планує розглянути проєкт Держбюджету на 2022 рік у другому читанні. Це може статися вже 2 грудня.

Спікер Ради Руслан Стефанчук розповів, що триває робота на Держбюджетом. Він закликав уряд передати проєкт у сесійну залу, як тільки він буде готовий.

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За словами Стефанчука, Кабмін вже завершує роботу над бюджетом. Однак він дещо поквапив комітет з розглядом головного кошторису країни.

Нардеп Ярослав Железняк додав, що бюджет хочуть розглянути у четвер, 2 грудня. Цю дату підтвердила й заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія кравчук, пише Укрінформ. Вона зазначила, що ймовірність розгляду бюджету цього тижня є високою.

Ц е, за ідеєю, може статися у четвер,

– додала Кравчук.

Які дати називали раніше

Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко зазначав, що для ухвалення Бюджету нардепи мають 2 пленарних тижні: з 30 листопада до 3 грудня або з 14 до 17 грудня. Політик також зауважував, що намагатимуться розглянути проєкт якомога раніше.

Що відомо про Держбюджет-2022

Рада ще 20 жовтня схвалила проєкт Державного бюджету на 2022 рік у першому читанні.

Він передбачає зростання заробітних плат для медпрацівників, збільшення стипендій для студентів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для отримання житла.

До слова, Кравчук стверджувала, що проєкт Бюджету суттєво зміниться між першим та другим читаннями.



Основні показники Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації Верховної Ради:

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, відкриваючи засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) нагадав, що в середу, 1 грудня, Президент України вступить перед Парламентом із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище країни.

Також триває робота над державним бюджетом 2022 року і Руслан Стефанчук закликав Уряд, як тільки він буде готовий, передати на розгляд у сесійну залу.

Головуючий поінформував, що у центрі вакцинації, розгорнутому у готелі "Національний", з початку листопада зроблено більше півтори тисячі щеплень. Руслан Стефанчук зазначив, що "це непоганий початок".